نائبة عن الديمقراطي الكردستاني ترد “بقوة” على تصريح عالية نصيف: الحزب اكبر من مسيرتك البعثية

2022/06/10 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدليمي ترد على عاليه نصيف الحزب الديمقراطي ليس اكبر من جد المحامي اللذي قام الدعوى فقط بل هو اكبر من مسيرتك البعثيه وايامك في الفرق الحزبيه …………………… ردت النائب اخلاص الدليمي على تصريح عاليه نصيف من انتي لكي تتجرأين بالتطاول على حزب مسيرته التاريخيه تعادل ٤ مرات مسيرتك في الفرق الحزبيه ايام البعث ايام كنتي […]

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