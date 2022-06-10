الزراعة توجه دعوة للفلاحين بشأن محصول الحنطة وتؤكد توفر مستحقاتهم

2022/06/10 | 18:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … وجهت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، دعوة للفلاحين بشأن محصول الحنطة، وفيما أكدت استمرار عمليات التسويق، وأشارت إلى أن المستحقات متوفرة لدى وزارة التجارة.ودعت الوزارة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، الفلاحين والمزارعين إلى “تسويق الحاصل مؤكدة توفر التخصيص المالي لمستحقاتهم والبالغ 850 ألف دينار للطن الواحد لدى المراكز المختصة في وزارة التجارة استناداً […]

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