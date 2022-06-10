تفاعل قضية اتهام جوزيف صليوا بـ

2022/06/10 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات النائب العراقي السابق، جوزيف صليوا، عن الموصل و"الدعشنة" ردود فعل غاضية من قبل مسلمين ومسيحيين على حد سواء، في وقت أفادت وكالة "شفق نيوز" المحلية، الخميس، بصدور مذكرة قبض بحقه بتهمة "الإساءة إلى أهالي مدينة الموصل ودين الإسلام".

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