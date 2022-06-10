أمريكا تلغي شرط فحص كورونا للمسافرين القادمين من الخارج بدءًا من 12 يونيو

2022/06/10 | 18:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإدارة ستعلن، الجمعة، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها CDC، قررت إجراء إبراز نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد-19" من الوافدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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