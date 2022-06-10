عن أي غربٍ نتحدث؟ - حسن مدن

2022/06/10 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لا نحسب أن أمة انشغلت بعلاقتها بالآخر، الآخر الغربي، الأوروبي على الأخص، كما انشغل العرب.



مضى قرنان، وربما أكثر، منذ أن أصبحت هذه المسألة قيد التداول، من وجهة النظر الفكرية والثقافية نعني، وما زلنا حتى اللحظة نراوح في دائرة السجال نفسها: هل الأخذ من ثقافة وفكر الغرب تغييب أو طمس للهوية القومية والدينية، أم تراه إغناءً لها؟ دون أن نرسو على بر.المدهش أنه لا أحد يجادل في أمر التقنية المأخوذة ......





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