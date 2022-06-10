2022/06/10 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#أمان_صقر 3- من قصاصات ..
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#أمان_صقر 3- من قصاصات ..
أمان صقرالبنت دي ما حْلمْتش إني أشدّهاولّا في يوم ..يكون لي رُكْن ف قلبهازي الفراشة بألف لون..
قمر حنونزى الغصون خضرا ..
وعالية بطبعهافيها من دنيا البناتألف وردة ف خدّهاوما شفتهاش..
شايلة الهمومأو ساندة بإيدها ..
خدّها تستني فارس معاه حصانجي ..
يطلب ودّهاهي اللي راحت للنجوم.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقابلتها .. - أمان صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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