2022/06/10 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمان_صقر 3- من قصاصات ..



أمان صقرالبنت دي ما حْلمْتش إني أشدّهاولّا في يوم ..يكون لي رُكْن ف قلبهازي الفراشة بألف لون..



قمر حنونزى الغصون خضرا ..



وعالية بطبعهافيها من دنيا البناتألف وردة ف خدّهاوما شفتهاش..



شايلة الهمومأو ساندة بإيدها ..



خدّها تستني فارس معاه حصانجي ..



يطلب ودّهاهي اللي راحت للنجوم.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقابلتها .. - أمان صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقابلتها .. - أمان صقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).