عاليه نصيف: البرلمان لن يستطيع مراقبة الأموال المخصصة بقانون الأمن الغذائي

2022/06/10 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون

عالية نصيف، ان التجاوز على قرارات

المحكمة الاتحادية هو تهديم الى ركن مهم

من أركان بناء الدولة، مشيرة الى عدم

قدرة البرلمان في مراقبة الأموال التي

تم تخصيصها ضمن قان

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