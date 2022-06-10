عدة ملفات بحثها وزير الخارجيَّة مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسيّ

2022/06/10 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسيّ إستقبلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وفد مجلس الشيوخ الفرنسيّ برئاسة السيّدة نيكول دورانتون، عضو المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة العراقيَّة الفرنسيَّة.في مُستهل اللقاء قدم السيّد الوزير التهنئة بتشكيل الحكومة الفرنسيَّة، وجرى أيضاً التباحث في سير العلاقات الثنائيَّة بين العراق وفرنسا، والتطوُّر الذي تحقـَّق خلال الفترة الماضيّة، والجُهُود الدوليَّة […]

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