الخارجية الإسبانية تعلق على قرار الجزائر بتعليق التبادل التجاري

2022/06/10 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، إن الغاز الجزائري يتدفق بشكل طبيعي نحو إسبانيا.

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