2022/06/10 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بسطو عصابة على محل للهواتف النقالة في بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيور، انه “اقدم ثلاثة اشخاص على الدخول الى محل لبيع الهواتف النقالة ضمن منطقة بغداد الجديدة”، مشيرا الى انه “كان بداخل المحل طفل صغير هو من يدير المحل بغد مغادرة صاحبه لتناول الغداء”.واضاف “حيث قاموا […]

ظهرت المقالة سطو مسلح على محل للهواتف النقالة في بغداد..



والقوات الامنية تتدخل أولاً على ايرث نيوز.

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