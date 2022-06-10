المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء الثالث عشر

2022/06/10 | 18:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

تدمير العراق وعقيدة الصدمة

أشار كتاب عقيدة الصدمة الى انه في ظل

الظروف الصعبة والكوارث والحروب

والازمات يقوم أصحاب الأعمال الخاصة

والمستثمرين والشركات الكبرى بعرض

خدماتهم لا

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