تضارب بالتصريحات الحكومية.. الأمن الوطني يرد على وزير التربية: خلل جسيم في عمل وزارة التربية سمح بهذا التسريب

2022/06/10 | 18:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة،

على وزير التربية بشأن اتهامه حارساً

لبناية في احدى مديريات التربية بتسريب

اسئلة الصف الثالث المتوسط، وفيما بيّن

أن التحقيق لازال مستمراً بالقضية، أكد

وجود خلل "جسيم

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