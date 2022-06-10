لأول مرة منذ انقلاب السودان.. اجتماع بين المدنيين والعسكريين بوساطة أميركية سعودية

2022/06/10 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفارة الأميركية بالخرطوم، إن ممثلين عن قوى الحرية والتغيير في السودان، اجتمعوا مع القادة العسكريين للبلاد لأول مرة منذ الانقلاب العسكري العام الماضي.

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