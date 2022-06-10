2022/06/10 | 19:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، حصيلة الحرائق المخمدة في المحافظة.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، ان “حصيلة حوادث الحريق التي أخمدت من قبل مفارزنا في مركز دفاع مدني ميسان منذ صباح اليوم” :- 1- قضاء كميت حادث حريق في قرية (الرسيتم) بستان عائد لاحد المواطنين.2- حريق قضاء […]

ظهرت المقالة خلال اليوم فقط … الدفاع المدني تعلن حصيلة الحرائق المخمدة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اليوم فقط … الدفاع المدني تعلن حصيلة الحرائق المخمدة في ميسان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اليوم فقط … الدفاع المدني تعلن حصيلة الحرائق المخمدة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).