بعد 12 ساعة من وقوع الجريمة.. القبض على متهم بسرقة عجلة وسط كربلاء

2022/06/10 | 19:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الجمعة،

القبض على متهم لقيامه بسرقة عجلة وسط

المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مفارز مكافحة

الإجرام من القبض على متهم قام بسرقة

عجلة في منط

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