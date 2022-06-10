المنتجات النفطية في كربلاء: لهذا السبب شهدت محطات الوقود إرباكاً

2022/06/10 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت شركة توزيع المنتجات النفطية في كربلاء اليوم الجمعة، إن عملية التجهيز الكبير “للعبوات البلاستيكية” بمادة البنزين، خلقت فرصة لتهريب الوقود خارج المحافظة.وأضاف مدير الفرع حسين الخرسان في تصريح لوكالة ايرث نيوز، أن “هنالك تزايداً في طلب المواطنين على مادة البنزين، لكن بالرغم من ذلك فان الكميات التي تصلنا كافية وليس هنالك […]

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