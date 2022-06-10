الأنواء: لا تقارير عن عودة العواصف الترابية في الأيام القليلة المقبلة

2022/06/10 | 19:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبيأكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تأثر العراق حالياً بالمنخفض الحراري الموسمي وفيما أوضحت تأثيراته أكدت عدم وجود تقارير حالية عن عودة العواصف الترابية في الأيام القليلة المقبلة.وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأجواء في البلاد كانت صحوة اليوم وسجلت تراجعاً طفيفاً بدرجات الحرارة عن معدلاتها العامة".وأضاف، أن" حركة الرياح في المنطقة الوسطى والجنوبية ستكون في الساعات المقبلة شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كم في الساعة وتنشط من 30 إلى 40 كم في الساعة، أما في المنطقة الشمالية فسيكون هناك انخفاض نسبي وتدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية ستبقى من 10 إلى 20 كم في الساعة". وتابع:" أما في الجنوب سيكون هنالك انخفاض في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط من 30 إلى 40 كم في الساعة"، مبيناً أنه" حال نشاط الرياح قد يكون هناك تصاعد خفيف للغبار في بعض المناطق لكن ليس له تأثير".وبخصوص مدى احتمالية عودة العواصف الترابية خلال أيام بين الجابري أن" الهيئة ليس لديها أي تقرير جديد يشير إلى تصاعد عواصف ترابية قريباً"، مبيناً أن" الأمور طبيعية في البلاد بسبب سيطرة المنخفض الحراري الموسمي الذي يؤثر ويتسبب بتصاعد غبار خفيف مع ارتفاع بدرجات الحرارة".

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