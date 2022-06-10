2022/06/10 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احباط محاولة انتحار لرجل مسن من اعلى جسر الاحرار =================== تنفيذا لتوجيهات السيد مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن جعفر الربيعي باتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه لأي حالة تجلب الشك ومد يد العون للمواطنين أثناء الواجب الرسمي وخلال تجوال احد زوارق النجدة النهرية بالقرب من جسر الاحرار من جهة جانب الكرخ تم […]

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