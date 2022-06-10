مالك هذه المحطة يبيع الوقود بخسارة للناس.. ما السبب؟

2022/06/10 | 19:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبيع جاسويندر سينغ، مالك محطة في فينيكس، الوقود بأقل من تكلفة الشراء "لمساعدة العملاء ومجتمعه".تقرير KTVK / KPHO المتعاونة مع CNN يسلط الضوء على التفاصيل.

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