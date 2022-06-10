2022/06/10 | 19:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذّر عدد من العلماء من استخدام الإسفنج في تنظيف الأطباق، قائلين إنه يحتوي على قدر كبير من البكتيريا التي قد تتسبب في الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية.ووفقا لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قال تروند موريترو، عالم الأبحاث في معهد «نوفيما» النرويجي لأبحاث الغذاء: «تنمو السالمونيلا والبكتيريا الأخرى وتعيش في الإسفنج بشكل […]

ظهرت المقالة لهذه الأسباب..



دراسة تحذر من استخدام “الإسفنج” في تنظيف الأطباق أولاً على ايرث نيوز.

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