ذكرى سقوط الموصل.. الاتهامات المتبادلة ما تزال قائمة من دون حلول

2022/06/10 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ بعد ثماني سنوات على أكبر نكبة قي تاريخ العراق الحديث، ما تزال مدينة الموصل، التي سقطت بيد تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، تعاني من الأزمات، الى جانب “تسويف” ملف محاسبة المتسببين بسقوطها، وسط القاء اللائمة على جهات دولية.وفي 10 حزيران 2014، فرض داعش الإرهابي سيطرته على المدينة، ليكون ذلك اليوم بداية لدمارها […]

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الاتهامات المتبادلة ما تزال قائمة من دون حلول أولاً على ايرث نيوز.

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