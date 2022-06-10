الإعلان عن كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في يوليو

2022/06/10 | 20:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتواجه ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع غريمه، برشلونة، الشهر المقبل، في لقاء ودي تحتضنه مدينة لاس فيغاس الأميركية، وذلك وفق ما أعلن الناديان الجمعة.

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