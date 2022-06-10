القوة الجوية يحجز مقعده في السلوي الممتاز

2022/06/10 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ضمن فريق القوة الجوية لكرة السلة، التواجد ضمن الدوري الممتاز في الموسم المقبل.وفاز الصقور على الشهداء والجرحى بنتيجة 54 مقابل 51 نقطة.والتقى الفريقان لحساب مباريات المربع في اللقاء الذي احتضنته قاعة الشعب.وبهذا الفوز ضمنت كتيبة المدرب رعد شمخي التواجد في المباراة النهائية.وسيواجه فريق الصقور الفائز من مباراة الدفاع الجوي […]

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