تنويريون يكيلون بمكيالين - عبدالله عطية شناوة

2022/06/10 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة في مثل هذه الأيام، قبل نحو عامين، وعلى خلفية مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، أنطلقت في غير مدينة أمريكية وأوربية تحركات شعبية موجهة ضد تماثيل ونصب تمجد شخصيات قامت بأدوار إجرامية في تجارة العبيد، وقام ناشطون بتحطيم بعضها.



حينها أنبرى بعض من ينسبون أنفسهم الى تيار التنوير في العالم العربي، الى أستنكار تلك التحركات، أنطلاقا من عدم جواز محاكمة الأمس بقيم ومفاهيم اليوم.



أي أننا إذا كنا اليوم ......





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