الأمن الوطني يرد على وزير التربية بشأن تسريب الأسئلة

2022/06/10 | 20:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحقيقات توصلت إلى وجود خلل جسيم في عمل وزارة التربية .

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