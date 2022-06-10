2022/06/10 | 20:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمي وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ⭕️ شرطة بغداد تلقي القبض على متهم اقدم على السطو المسلح على محل لبيع الموبايلات وحاول قتل شرطي بعد القاء القبض عليه ▪️▪️▪️▪️ ⭕️ اقدم احد المتهمين وهو يحمل سلاح على السطو المسلح على محل لبيع اجهزة الموبايل ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد الثاني حيث قام المتهم بتكميم فم […]

ظهرت المقالة الشرطة تروي حادثة السطو المسلح على محل الموبايلات في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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