2022/06/10 | 20:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت شارلوت مانلي رد فعلها تجاه القبض على ابنها البالغ من العمر 19 عامًا، جوشوا بوين، الذي اتُّهم بالتهديد بإطلاق النار على مدرسة ثانوية ومركز شرطة ودار سينما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدد بإطلاق نار جماعي.. أم تدافع عن ابنها وتؤكد: إنه حساس وليس عنيفًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدد بإطلاق نار جماعي.. أم تدافع عن ابنها وتؤكد: إنه حساس وليس عنيفًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).