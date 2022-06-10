“فيفا” يحسم الجدل بقضية تشيلي والإكوادور للتأهل للمونديال

2022/06/10 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، أن الإكوادور ستلعب في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.وقال الفيفا في بيان إنه" بعد مراجعة موقف جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع الوثائق، قررت لجنة الانضباط بالفيفا إنهاء جميع الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم".‭و‬طلب الاتحاد التشيلي لكرة القدم في مايو الماضي من الفيفا البت في أهلية لاعب إكوادوري زاعماً أنه استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين ليثير الشكوك حول مشاركة الإكوادور في كأس العالم في قطر هذا العام".وقالت تشيلي إنها" تملك دليلاً على أن بايرون كاستيو ظهير فريق برشلونة جواياكيل ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية".وتُظهر الوثائق بالطلب المقدم إلى الفيفا، والتي اطلعت عليها رويترز، شهادات ميلاده “المزورة” بجانب تحقيق إكوادوري داخلي يعترف بوجود تناقضات في وثائقه.وذكر الاتحاد التشيلي في بيان أنه" من الواضح أن كل هذا معروف بشكل جيد من الاتحاد الإكوادوري، لا يمكن لعالم كرة القدم أن يتجاهل كل هذه الأدلة.وهذه الممارسات الخطيرة والمخالفة في تسجيل اللاعبين لا يمكن قبولها خاصة عندما نتحدث عن مسابقة عالمية".

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