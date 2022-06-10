أمير سعودي يتحدث عن انتقال منتقدي المملكة من

2022/06/10 | 21:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، الجمعة، من فرحوا بسياسة "نبذ السعودية" التي وعد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حملته الانتخابية مشيرا إلى أنهم تحولوا من استخدام مصطلح "النبذ" إلى مصطلح "ألحلب" لانتقاد المملكة وقادتها مهما كانت

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