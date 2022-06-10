2022/06/10 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد 7 حرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في جانب الكرخ.وذكرت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الحصيلة لاهم عمليات الاخماد لمراكز مديرية دفاع مدني بغداد -الكرخ خلال الــ ٢٤ ساعه الماضية كانت على النحو الاتي” :- 1- مركز الغزالية يخمد حادث داخل اسواق غذائيه […]

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