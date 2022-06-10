رئيس غرفة تجارة بغداد يعلق على “حرب المياه”: خط احمر

2022/06/10 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، اليوم الجمعة، على حرب المياه، مشيرا الي انها خط احمر، فيما اضاف انها ستهلك الحرث والنسل وواجبنا الوطني العمل بالضغط تجارياً مع الدولتين الجارتين تركيا وإيران.واعرب الحمداني في بيان تلقته ايرث نيوز عن “شديد اسفه تجاه الحرب القاتلة التي تتخذها دولتين جارتين للعراق هما تركيا […]

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