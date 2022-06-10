الحشد الشعبي: اكملنا خطة تامين 19 قرية محررة في”امام ويس” بديالى

2022/06/10 | 21:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة، اكمال خطة تامين 19 قرية محررة شمال شرق ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خطة الحشد الشعبي في تامين 19 قرية محررة في قاطع حوض امام ويس(60كم شمال شرق بعقوبة) استكملت من خلال 3 مراحل قادتها قيادة محور ديالى في الحشد لافتا الى ان […]

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