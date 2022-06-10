2022/06/10 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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شرطة بغداد تتوعد بملاحقة أشخاص ظهروا بمقطع وهم يطلقون النار في الهواء » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 21:46

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