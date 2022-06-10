لون السماء - سعود سالم

2022/06/10 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ينتظر ينتظر أن تمر السحابةوحيدا ينتظرأمام النافذةيقيس بعد السماءيخمن المسافة الفاصلة بينه وبين اللون الأزرقينتظر أن تحدث المعجزةعلها تأتيتطرق فجأة على البابليختفي رعب الغيلبويرى السماءفي رموش الإرتياب⤹⤹⤹⤹⤹⤹⤹⤹⤹⤹ولكن لم يطرق أحد على الباب ......





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