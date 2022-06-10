بعد هدم سوره الخارجي..

2022/06/10 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

رفضت إدارة مطعم زرزور في البصرة، اليوم الجمعة، رفع التجاوز وباشرت في استقبال الزبائن في تحدي لحملة المحافظة برفع التجاوزات عن شارع الوفود.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، مطعم زرزور في البصرة بعد هدم السور الخارجي من قبل البلدية عاود باستقبال الزبائن رافضا اكمال رفع التجاوز.

وأضاف ان، أصحاب المباني المتجاوزة في شارع الوفود وسط البصرة استنكروا تعامل مع المتجاوزين بازدواجية وتنفيذ رفع التجاوزات على فئات دون أخرى.

وكان عدد من المواطنين ناشدوا ، امس الخميس، محاولات البلدية لإزالة تجاوزات سكنية لمواطنين في قضاء ابي الخصيب جنوبي البصرة.

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