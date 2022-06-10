مستشار زين الدين زيدان يعلق على أنباء قدومه إلى باريس سان جيرمان

2022/06/10 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مستشار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ألان ميغلاسيو ، أن يكون باريس سان جيرمان قد تواصل معه أو مع زيدان لتولي تدريب الفريق الباريسي، مشيرا إلى أنه ليس متأكدا مما إذا كان أمير قطر مهتما بقدوم "زيزو" إلى ملعب "حديقة الأمراء"

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