2022/06/10 | 22:02 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الرشيدة ... والسياسيين الأقزام / 2) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولو تتبعنا تاريخ المرجعية الرشيدة عبر
التاريخ نجدها مرجعية ثائرة ووطنية من
دون أي شبهات فهي كانت عبر التاريخ
الحديث تلك المرجعية مع العراق وشعبه ،
فكانت ثورة العشرين هي خير دل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الرشيدة ... والسياسيين الأقزام / 2) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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