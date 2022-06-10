المرجعية الرشيدة ... والسياسيين الأقزام / 2

2022/06/10 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ولو تتبعنا تاريخ المرجعية الرشيدة عبر

التاريخ نجدها مرجعية ثائرة ووطنية من

دون أي شبهات فهي كانت عبر التاريخ

الحديث تلك المرجعية مع العراق وشعبه ،

فكانت ثورة العشرين هي خير دل

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