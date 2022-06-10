شرطة بغداد تتوعد كل من يحمل السلاح خارج القانون

2022/06/10 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن حملة لإلقاء القبض على كل من يظهر باي مقطع فديو وهو يحمل السلاح ويطلق العيارات النارية.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرار بالحملة التي اطلقتها القيادة ويشرف على تنفيذها قائد شرطة بغداد بصدد استحصال الموافقات القضائية اللازمة والقاء القبض على كل من يظهر باي مقطع فديو وهو يحمل السلاح ويطلق العيارات النارية".

واضافت انه "قد انتشرت عدد من مقاطع الفيديو لمتهمين يحملون سلاح ويطلقون النار في الهواء ، أن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والامن المجتمعي وان اصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب".ودعت القيادة "المواطنين الكرام بالادلاء باي معلومات متوفرة عن هؤلاء الاشخاص عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد( ٤٢٧) المجاني وستكون هوية المتصل طي الكتمان كما سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة والقاء القبض على المتهمين الظاهرين بمقاطع الفديو المذكورة".

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