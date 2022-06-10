2022/06/10 | 22:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d7wwg1PupgM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).