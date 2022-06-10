2022/06/10 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار بالحملة التي اطلقتها القيادة ويشرف على تنفيذها السيد قائد شرطة بغداد بصدد استحصال الموافقات القضائية اللازمة والقاء القبض على كل من يظهر باي مقطع فديو وهو يحمل السلاح ويطلق العيارات النارية فقد انتشرت عدد من مقاطع الفيديو لمتهمين يحملون سلاح ويطلقون النار في الهواء ، أن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم […]

ظهرت المقالة بعد مقاطع فيديو على منصات التواصل..



شرطة بغداد تتوعد حاملي الأسلحة أولاً على ايرث نيوز.

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