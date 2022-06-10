2022/06/10 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، السعودية للإفراج الفوري عن نجلي وصهر سعد الجبري، المسؤول الكبير السابق في المخابرات السعودية الذي يعيش في المنفى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدعو السعودية للإفراج عن أقارب الجبري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدعو السعودية للإفراج عن أقارب الجبري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).