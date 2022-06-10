2022/06/10 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر إصابة 5 مدنيين بينهم امرأة وطفل من أسرة واحدة في حادث سير على طريق كركوك-بغداد

ظهرت المقالة اصابة 5 مدنيين من اسرة واحدة بحادث سير على طريق كركوك – بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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