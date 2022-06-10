نينوى: إنجاز 12 مستشفى حكومي بعد التحرير والأمن مستتب تماماً

2022/06/10 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكدت محافظة نينوى، اليوم الجمعة، استقرار الوضع الأمني في الموصل بشكل تام وفي عموم المحافظة ، وفيما أوضحت أبرز مستجدات ملفي إعمار المدينة القديمة ومطار الموصل، أكدت إنجاز 12 مستشفى في المدينة بعد تحريرها.

وقال معاون محافظ نينوى رعد العباسي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوضع الأمني في مدينة الموصل في ذكرى سيطرة عصابات داعش عليها جيد جداً، ووزارة الداخلية وضعت نينوى في مقدمة المحافظات أمنياً، ووعي المواطنين يسهم في رفد القوات الأمنية بالمعلومات التي تدعم الاستقرار في المحافظة".

وأضاف، أن "الوضع الأمني جيد جداً في عموم نينوى أيضاً وبإمكان المواطنين التحرك من أقصى غرب المحافظة لشرقها بحرية وأمان تامٍ والقوات الأمنية منتشرة وتؤمن الوضع وتستعين بكاميرات المراقبة والكاميرات الحرارية لكشف أية تحركات مشبوهة إن وجدت".

وبشأن ملف النازحين أوضح العباسي أن " دخول عصابات داعش الإرهابية خلف مليوناً و 200 ألف نازح في نينوى وتم التركيز على إعادة الحياة للمناطق المتضررة في الموصل ومناطق أخرى وتم الأمر وعاد أغلب النازحين" لافتاً إلى أن "لدينا نازحون يتواجدون في إقليم كردستان وجنوبي الموصل وهم لا يستطيعون العودة لسببين الأول سياسي والثاني هو الخشية من الانتقام لأن البعض يحملهم مسؤولية سقوط ضحايا أبان سيطرة داعش على المدينة".

وأكد أن "المحافظة ركزت على إعادة تأهيل الطرق لتسهيل حركة المواطنين وتمكين الشركات من تنفيذ عمليات الإعمار وكذلك ركزنا على إعادة تأهيل النظام الصحي وللأسف لم نتمكن من إنجاز الموضوع كما نتمنى بسبب قلة التخصيصات ورغم ذلك قامت المحافظة ببناء مستشفيات بديلة عن التي دمرها الإرهاب وانجزت 12 مستشفى حكومياً تخصصياً بسعة 2500 سرير مجتمعة ولدينا مشاريع لتنفيذ 7 مستشفيات أخرى".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لمطار الموصل فإن تنفيذه ينتظر أوامر مباشرة من رئاسة الوزراء، وبالنسبة لنا خصصنا الأموال وهناك قرض فرنسي أيضاً وأتممنا المخططات وبقي تحديد الجهة المنفذة أيضاً".

وبشأن ملف إعمار المدينة القديمة في الموصل أكد العباسي تخصيص أموال لإعادة الإعمار مبيناً أن "الشركات تتنافس لوضع تصاميم لإعادة إعمارها وفق طراز حديث يحافظ على الخصوصية التاريخية للمدينة ونخطط لجعلها مدينة سياحية".

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