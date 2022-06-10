4 أجزاء في السيارة أكثر عرضة للخطر بسبب حرارة الصيف

2022/06/10 | 22:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في الصيف بشكل سلبي على كامل السيارة، لكن هناك أجزاء أكثر عرضة للخطر.اهتزاز السيارة على الطريق بسبب 4 أجزاء قد تكون السيارات الحديثة أكثر تطور من الناحية الميكانيكية، لكنها لا تزال عرضة لتأثير الحرارة السلبي عليها، حيث يعاني ملاك السيارات من العديد من المشكلات التي لا تظهر سوى […]

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