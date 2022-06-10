شاهد بالفيديو.. مدينة عراقية تمثل أرقى صور التعايش ثم تتحول إلى جحيم

2022/06/10 | 22:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WwRLdz126vE

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