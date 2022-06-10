2022/06/10 | 22:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iZGZsCY7TdM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف: لا وجود لاي اتفاقية مع تركيا تجيز دخولها الأراضي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف: لا وجود لاي اتفاقية مع تركيا تجيز دخولها الأراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).