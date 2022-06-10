2022/06/10 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يخمد حريقاً في مجمع الألعاب بالمنصور الشرطة الإتحادية تلقي القبض على قاتل في سبع البور بغداد – الزمان تواصل قطعات الشرطة الاتحادية جهودها وتنسيقها الامني مع القطعات الامنية الاخرى لملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات، حيث تمكنت مفارز الفوج الأول اللواء الثاني الفرقة الاولى وخلال تنفيذ واجب مشترك مع استخبارات اللواء التابعة الى وكالة […]

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