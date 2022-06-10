الشابندر يحدد الاسباب التي تقف وراء مايجري في العراق

2022/06/10 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *الشابندر يغرد: (( إنّ المُلكَ يدومُ مع الكُفر ولا يدومُ مع الظُلم ))* ‏الظُلم والنفاق و المال الحرام والانانية وعبادة الذات من (دون الله) هي الاسباب الحقيقية التي تقف وراء مايجري في العراق ، ولا أستثني إلا (من رحمَ ربي) ، يُضاف لها مصالح الدول القريبة والبعيدة التي لايسرها وحدة العراق وقوته .(( إنّ […]

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