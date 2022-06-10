تصريح جديد للكاظمي يخص نظام البديل في الجيش العراقي

2022/06/10 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت رئاسة مجلس النواب، ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعدها بحسم قضية نظام البديل في الجيش العراقي.وقال النائب الأول لرئيس المجلس، حاكم الزاملي في تصريح متلفز :"الكاظمي وعدنا بحسم الأمر قبل عطلة عيد الأضحى ونتأمل تحقق ذلك نظراً للظروف والمعاناة الذي يعانيه الجنود والشكاوى التي تردنا منهم بهذا الجانب".وأضاف "في حال لم يتخذ الحكومة ذلك فاننا في مجلس النواب قد نضطر الى تشريعه وإلزامها بتنفيذه".

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