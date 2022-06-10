أغلاها بيع بـ2.3 مليون دولار! أرقام هواتف “مميزة” بأسعار خيالية، “قد تجلب الحظ” أحياناً

2022/06/10 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

بالنسبة لبعض الناس للأرقام معانٍ كثيرة بعيدة عن الحسابات الرياضية.



وقد يتفاءل البعض بأرقام معينة ويعتبرون أنها قد تجلب الحظ السعيد لهم، بينما يتشاءم آخرون بأرقام أخرى ويحاولون تجنبها عند شرائهم لشيء معين أو تحديد تاريخ للقيام بشيء مهم.كما تحمل بعض الأرقام عند ثقافات معينة دلالات معينة.



على سبيل المثال، الرقم 8 في الصين يعني الازدهار والثراء والوفرة.هذا الحب لأرقام معينة والاعتقاد بأنها مميزة أو تجلب الحظ قد يدفع البعض لبذل أموال خيالية للحصول على شراء أشياء تحمل تسلسل أرقام مميزة.نستعرض في هذا التقرير أرقام هواتف بيعت بأرقام خيالية وصل أعلاها لما يقارب الـ3 ملايين دولار ودخل في قائمة غينيس للأرقام العالمية.

أغلى رقم هاتف في العالم بيع بقيمة 2.79 مليون دولار وذهب ريعه لمؤسسة خيرية.في عام 2006 نظمت شركة الاتصالات الوطنية كيوتل مزاداً خيرياً في قطر بيع فيه أغلى رقم في العالم.الرقم 6666666 بيع بـ10 ملايين ريال قطري أو 1.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.79 مليون دولار.وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المزاد بدأ بمليون ريال وانخفضت المنافسة سريعاً من ثمانية مزايدين إلى اثنين فقط، وفقاً لموقع The Register.وقال وليد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات القطرية (كيو تل) التي رعت المزاد، للصحفيين إنه سيتم تسليم الـ10 ملايين ريال لمؤسسة حمد للخدمات الطبية لتمويل بناء عيادات طبية في مناطق نائية من البلاد حيث يتم تقديم الخدمات الطبية.رقم يباع في دبي بقيمة 2.2 مليون دولار لاستخدام شخصيفي عام 2015، استضافت شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة تسمى Du مزاداً في دبي، حيث دعت العملاء إلى تقديم عروض أسعار على 70 من أرقام الهواتف المحمولة المميزة تنتهي بسلسلة من الرقم 2، أو تحتوي على الرقم 5 مكرراً على التوالي.بدأ المزاد بأكثر الأرقام تميزاً، 2222222-052، بسعر 250.000 درهم (حوالي 68.000 دولار أمريكي)، ولكن تم رفع قيمته على الفور إلى مليون درهم (272.000 دولار)، وبيع في النهاية بما يعادل 2.2 مليون دولار بالعملة الأمريكية.وقال صاحب العرض الفائز محمد هلال: "نعم، سأستخدم الرقم بكل فخر"، وفقاً لموقع Arabian Business.رقم يباع بقيمة 2.1 مليون دولار في أبوظبي ولكن لا يمكن لصاحبه أن يمتلكه!في مزاد خيري في أبوظبي ، تم بيع الرقم 777-7777 والحزمة المصاحبة له من شركة اتصالات الشرق أوسطية للهواتف مقابل 7877777 درهم – حوالي 2.1 مليون دولار.وفقاً لموقع Electronic Products، كانت عملية شراء هذا الرقم غير اعتيادية- إذ إن المشتري الذي لم يذكر اسمه لا يمتلك في الواقع رقم هاتفه المحمول الجديد، حيث إن جميع الأرقام من الناحية الفنية مملوكة للحكومة.



وبدلاً من ذلك، يحصل المشتري على عقد هاتف لمدة عامين لحزمة "Diamond Plus" من شركة اتصالات.



يتضمن ذلك 22500 دقيقة هاتفية و22500 رسالة نصية وحوالي 100 غيغابايت من البيانات كل شهر.كانت هناك أرقام هواتف أخرى تم بيعها بالمزاد العلني في هذا الحدث.



على سبيل المثال بيع الرقم 777-7770 بما يقرب من 340 ألف دولار.

رقم "محظوظ" بيع بـ350 ألف دولار في الصينفي عام 2020 تم طرح رقم هاتف صيني، ينتهي برقم 8 مكرراً خمس مرات للبيع في مزاد علني.كان الرقم مرغوباً جداً؛ لدرجة أنه اجتذب 5000 عرض من الشركات والأفراد الذين يتوقون لامتلاكه.



وبيع في نهاية المطاف بمبلغ 325 ألف دولار في مزاد على الإنترنت من قبل محكمة في منطقة تشاويانغ في بكين.في اللغة الصينية، الرقم ثمانية هو مرادف لكلمة "الازدهار" أو "الثراء".وفقاً لصحيفة The New York Times، قالت وسيلة إخبارية محلية إن رقم الهاتف كان من بين الأصول التي تمت مصادرتها من مدعى عليه لم يمتثل لأمر المحكمة.



لم يتم الكشف عن هوية المشتري والمدعى عليه، ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول سبب مثول المدعى عليه في المحكمة.يعد رقم الهاتف الذي يحتوي على أرقام متكررة متتالية، ناهيك عن سلسلة من نفس الرقم خمس مرات، أمراً نادراً ويعتبر جذاباً في الصين. رقم اشترته شركة طيران صينية بـ280 ألف دولار لتجعله خط خدمة عملائهافي عام 2003، دفعت شركة طيران صينية 280 ألف دولار في مزاد للحصول على حق استخدام الرقم 8888 8888.يعتقد العديد من الصينيين أن الرقم 8 هو رقم محظوظ، لذا فإن الرقم المكون من ثمانية أرقام ويتكون من 8 أرقام من المفترض أن يكون محظوظاً بشكل مضاعف ثماني مرات ربما.وقال شينغ بينغ، المتحدث باسم شركة سيتشوان إيرلاينز التي اشترت الرقم، لوكالة أسوشيتد برس للأنباء: "يعتقد الجميع في الشركة أن الرقم يستحق الثمن الذي دفعناه"، كما نقل موقع BBC.وأضاف أن الشركة تخطط لاستخدام الرقم لخط ساخن للعملاء على مدار 24 ساعة لأنه من السهل تذكر الرقم.تم بيع ما يقرب من 100 رقم هاتف آخر في المزاد نفسه واشتمل العديد منها على الرقمين ستة وتسعة، والتي تعتبر أيضاً ميمونة للغاية في الصين.وربما كانت الحكومة المحلية هي الفائز الأكثر حظاً، حيث حصلت على 7.13 مليون يوان نتيجة المزاد.رقم شخصي يباع عبر الإنترنت بـ52 ألف دولارفي عام 2019، بيع رقم هاتف محمول يعتقد أنه "يجلب الحظ" بأكثر من 350 ألف يوان (52 ألف دولار أمريكي) في مزاد على الإنترنت في شمال الصين.تم بيع الرقم، الذي انتهى بخمس خمسات، بأكثر من 30 ضعف السعر الأولي البالغ 11250 يواناً بعد منافسة شرسة ارتفعت فيها قيمته إلى أكثر من 300 ألف يوان في 12 دقيقة فقط.وقد شارك 140 شخصاً في المزاد على مدار 24 ساعة.



وجاء العرض الفائز من مستخدم يُدعى Li Zisheng، وفقاً لمنصة مزاد Alibaba الخاصة التي استضافت عملية البيع، وفقاً لموقع South China Morning Post.

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